CTP milletvekilleri, iç tüzüğü ihlal etti!

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, CTP’nin milletvekillerinin kürsüyü işgal ederek, iç tüzüğü ihlal ettiğini kaydetti; “O ifadeyi, dirayetli duruşumu göstermek için söyledim.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasa görüşmelerinde Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananları anlattı.

“O İFADEYİ, DİRAYETLİ DURUŞUMU GÖSTERMEK İÇİN SÖYLEDİM”

Meclis çalışmaları sırasında kullandığı “Kan akıtırsanız ara veririm.” ifadesine açıklık getiren Töre, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne ait milletvekillerinin kürsüyü işgal ederek, iç tüzüğü ihlal ettiğini kaydetti; “Psikolojik baskı yaptılar, farklı cümleler kullandılar. O ifadeyi, dirayetli duruşumu göstermek için söyledim.” dedi.

CTP’li milletvekillerinin Meclis çalışmalarını ‘sabote’ etmeye çalıştığını dile getiren Töre, yapılan baskılar karşısında soğukkanlı tavır sergilediği söyledi.

“ERHÜRMAN BAŞTA OLMAK ÜZERE SIRA DIŞI DAVRANIŞLAR SERGİLEDİLER”

“Erhürman başta olmak üzere sıra dışı davranışlar sergilediler.” diyerek, muhalefeti eleştirmeye devam eden Töre, gergin davranışlarla siyasi rant elde etmek isteyen muhalefet milletvekilleri olduğunu belirtti.

“BEN, MECLİS’İN İTİBARININ ARTMASI, ONLAR ZEDELENMESİ İÇİN UĞRAŞIYOR”

Yaşananlar sonrası muhalefetle iktidarın ortak kararla çalışmalara ara verdiğini kaydeden Töre, aranın ardından İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in kürsüye çıkarak, konuşma yaptığını ifade etti.

Meclis çalışmalarının ciddiyetle yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Meclis Başkanı Töre, “Ben, Meclis’in itibarının artması, onlar zedelenmesi için uğraşıyor.” dedi.