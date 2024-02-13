CTP Milletvekilleri, İstatistik Kurumu İçin Meclis Araştırma Komitesi Önergesi Verdi

CTP milletvekilleri, İstatistik Kurumu ile ilgili “Meclis Araştırma Komitesi Önergesi” sundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri, bugün Cumhuriyet Meclisi’ne, İstatistik Kurumu ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi Önergesi verdi.

CTP Milletvekillerinin imzasıyla verilen önergede, “Kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanması ve İstatistik Kurumunun halk nazarında yitirilen güveninin yeniden tesis edilmesi ve özellikle 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında İstatistik Kurumu verilerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ve alınması gereken tedbirlerin neler olduğu ile bu hususlarda bir ihmal olup olmadığına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi Önergesini, İçtüzüğünün 113’üncü maddesi uyarınca önerir, Araştırma Komitesi kurulması yönünde desteğinizi bekler, saygılar sunarız” ifadeleri kullanıldı.

CTP Milletvekillerinin imzaladığı Meclis Araştırma Komitesi Önergesi’nin gerekçesi ise şu şekilde belirtildi:

“Özellikle Pandemi sonrasında piyasada meydana gelen mal ve hizmet fiyatlarındaki değişimler ile Tüketici Fiyat Endeksi hesaplamaları arasında ciddi anlamda çelişkiler yaşanmaktadır. Bir diğer ifade ile Piyasadaki fiyat değişimlerinin Tüketici Fiyat Endeksi sonuçlarına yansıtılmadığı yönünde ciddi iddialar bulunmaktadır.

itibarıyla KKTC TÜFE hesaplamalarının aylık sonuçları, birkaç ay hariç, genelde Türkiye aylık Üretici Fiyat Endeksi (yurt dışı ÜFE) ve aylık döviz kuru ortalama değişimlerinden büyük olanına çok yakın bir değer çıkmaktadır. Ancak özellikle 2023 Temmuz ve Ağustos aylarında bu tür bir durum gerçekleşmemiştir.

Ayrıca matematiksel olarak TÜFE'de yer alan 12 ana gruptaki tek tek aylık değişimler ilgili gurup ağırlıkları ile değerlendirildiğinde her bir ana gurubun Toplam TÜFE'ye etkisi bulunur ve bu etkiler toplamı da aylık TÜFE değişimini vermelidir. Ancak mevcut TÜFE hesaplamalarında bu şekildeki bir hesaplama ile aylık TÜFE'ye ulaşılamamaktadır. Bu da TÜFE formülasyonunda sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Kurum önceleri ana gruplarda meydana gelen değişimlerin enflasyona yansıma oranlarını yayınlarken son aylarda bu oranları yayınlamaktan vazgeçmiştir.

İçtüzüğün 113’üncü maddesi tahtında yukarıda belirtilen hususların araştırılması amacıyla, Meclis Araştırma Komitesi kurulması ve bu konunun bir an önce sonuçlandırılması gerekli olmuştur.

Bu bilgiler doğrultusunda, bu önergede imzası bulunan Vekiller olarak, konunun bir Meclis Araştırma Komitesi kurularak ele alınmasını, sonuçlandırılmasını ve bunun için gerekli işlemlerin ivedi bir şekilde başlatılmasını talep etmekteyiz.”