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CTP MYK belirlendi

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CTP MYK belirlendi
CTP MYK belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, geçtiğimiz hafta yaptığı 28’inci Olağan Kurultay’ın ardından ilk toplantısını yaptı ve Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) belirledi.

Genel Sekreterliğe Asım Akansoy, Erdoğan Sorakın ve Erkut Şahali aday oldu ve ilk seçim yapıldı.

Parti Meclisi üyelerinin oy kullandığı seçimin sonucunda seçimi Asım Akansoy önde tamamlayarak CTP Genel Sekreteri olmaya hak kazandı.

Ardından Merkez Yönetim Kurulu seçimine geçildi ve üyeler yine oy kullandı.

Yapılan seçim sonucunda MYK’ya giren isimler şu şekilde oluştu:

Genel Başkan Tufan Erhürman

Genel Sekreter Asım Akansoy

Sıla Usar İncirli Muhittin Tolga Özsağlam Fazilet Özdenefe Ürün Solyalı Birol Karaman Fide Kürşat Fikri Toros Ali Karavezirler Filiz Besim CTP MYK, yapacağı ilk toplantının ardından görev dağılımını belirleyecek.

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