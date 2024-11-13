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CTP MYK toplanıyor

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Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kuzey Kıbrıs TV’de Meclis Başkanlık Sürecini değerlendirdi.
CTP MYK toplanıyor

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kuzey Kıbrıs TV’de Meclis Başkanlık Sürecini değerlendirdi.

Ziya Öztürklerin son tur oylamasının geçersiz olduğunu belirten Özdenefe,  UBP’ye çağrı yaparak “ 5. Tur olmamıştır. Ya Ziya Öztürkleri yeniden oylayın,  ya da yeni aday belirleyin” dedi.

Genel Sekreter Asım Akansoy’un Erken seçimi belirleyin, meclis ortak aday belirleyelim çağrısına cevap geldi mi sorusuna Özdenefe, “ Kendisi bunu bir yayında söylemiş. Tam bilgim yok. Bizim esas söylediğimiz şudur. Hukuk, demokrasi içerisinde her opsiyonu istişare etmeye hazırız. Zaten bugün saat 14.30’da MYK ve Milletvekillerimiz toplanacak. Bu konuyu enine boyuna değerlendireceğiz” dedi

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