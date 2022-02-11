CTP MYK, UBP İle Yapılan Görüşme İçin Toplanıyor

CTP-MYK UBP ile bugün yapılan görüşme ve hükümet kurma çalışmaları ile ilgili bilgilendirme gündemi ile saat 17.00’da toplanacak.

CTP-MYK UBP ile bugün yapılan görüşme ve hükümet kurma çalışmaları ile ilgili bilgilendirme gündemi ile saat 17.00’da toplanacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman bugün yapılan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Sucuoğlu ve beraberindeki UBP heyeti ile samimi ve iyi niyetli görüşme gerçekleştirdiklerini, ilklerin masaya konduğunu, başta Kıbrıs sorunu olmak üzere farklılıklar olduğunu; İyi niyet ve samimiyetle bunların paylaşıldığını söylemişti.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ise ziyaret sonrası “Gayet samimi bir ortamda ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları konuştuk” dedi ve önlerindeki süreçte madde madde hazırladıkları yazıyı CTP’ye sunduklarını, CTP’nin değerlendirme yapacağını belirtmişti.

Sucuoğlu, icap edilmesi halinde bir görüşme daha gerçekleştirebileceklerini de sözlerine eklemişti.