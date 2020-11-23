CTP MYK ve PM bu akşam toplanıyor.. Gündem yeni hükümet...

CTP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi bu akşam toplanıyor. Parti Meclisi’nde alınacak yetkinin ardından siyasi partilerle hükümet kurma çerçevesinde yapılacak görüşmeler yarın başlayacak.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak, ardından 19.30'da ise Parti Meclisi bu akşam toplanıyor.
Toplantılar Gönyeli Belediye Konferans Salonunda gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini verdiği CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmalarına, Parti Meclisi'nden alınacak yetkinin ardından başlayacak.
Erhürman, hükümet kurmak için siyasi partilerle yapacağı görüşmelerin muhtemelen salı günü yapılacağını ifade ederek, programın daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
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