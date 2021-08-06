CTP, Nakdi Varlıklara İlişkin Yasa Gücünde Kararnameyi Yargıya Taşıma Kararı Aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’yi yargıya taşıma kararı aldığını açıkladı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, hükümetin hazırladığı ve 3 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname ile gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bulunan kayıt dışı gelirlerin yüzde 2,5 vergi karşılığında kayıt altına alınmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Anayasa’nın 112. maddesinin, “Ekonomik konularda, ivedilik varsa, Bakanlar Kurulu yasa gücünde kararname çıkarabilir. Yasa gücünde kararname, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer ve aynı gün, gerekçesi ile birlikte Cumhuriyet Meclisi’ne sunulur” şeklinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, toplum tarafından çok tartışılan bu kararnamenin, yaratacağı sonuçların, kamuoyunda ciddi endişelere, gerek iç hukuk gerekse uluslararası hukuk anlamında da ciddi şüphelere neden olduğu savunuldu.

Kararnamenin, toplumun her kesiminde devlet eliyle “kara para aklama” şüphesi uyandırdığı belirtilen açıklamada, kararnamenin ivediliğinin nereden kaynaklandığının, gerekçelerinin ne olduğunun, ne murat edildiğinin ve kime hizmet edeceğinin açık ve net bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması istendi.

“Her gün yeni bir hukuk dışılığa imza atan Azınlık Hükümeti’nin bu kararnamesini CTP, toplum adına yargıya taşıma kararı almıştır” denilen açıklamada, “CTP, bu topluma daha fazla zarar vermenize, hukuk sistemini daha da bozmanıza müsaade etmeyecektir” ifadeleri kullanıldı.