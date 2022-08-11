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CTP Öfkeli... "Asla müsaade etmeyeceğiz"

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Cumhuriyetçi Türk Partisi, Belediyeler Reformu Yasası'nın görüşüldüğü komitenin değiştirilmesini eleştirerek, hükümetin gene kendi bildiğini yapmaya çalıştığını kaydetti.
CTP Öfkeli... "Asla müsaade etmeyeceğiz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Meclis Mavi Salonu’nda “Yerel Yönetimler Reformu” ile ilgili son gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenledi.

Genel Başkan Tufan Erhürman'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-Belediyeler ReformU Yasası AD-HOC komitede görüşülmekteydi ancak dün itibariyle yeni bir gelişme oldu. Yasanın görüşmesi İdare ve Sosyal İlişkiler Komitesine devredildi. Hükümet yasanın görüşmesini sayısal olarak kendi çoğunlukta olduğu komiteye aktardı. Ben yaparım olur zihniyeti yine devrede.

-Biz bugün gene o komitede olacağız ve nasıl bır model istediğimizi bir kez daha anlatacağız.

- CTP reform istiyor. Peki nasıl bir reform istiyor? Modelimizin ilkeleri şu:
1-Yerinden yönetim ilkesi
2- Yerel yönetimlerin mali açısdan güçlendirilmesi ilkesi
3- Mali ve idari özerkliğin sağlanması ilkesi

-Belediyelerin sayısı 18' düşecek diyorlar. Biz inceliyoruz hangi belediyeler, kapatılıyor, hangi belediyeler kalıyor. Görüyoruz ki alınan kararlar hep siyasi. En basiti Tatlısu Belediyesi'ne dokunulmuyor. Neden? Çünkü belediye DP'nin elinde. DP'de hükümet ortağı. Bunu bile siyasi olarak düşünerek yapıyorlar.

-CTP'nin çok somut bir önerisi var. Bir sonraki dönemde Çamlıbel içinde belediye konuşulabilir. Lapta'nın dağı aşıp Çamlıbel'e hizmet götürmesinde sıkıntı var. Esas mesele belediyelerde iki kademeli bir yapı oluşturup, coğrafi açıdan kümelendirip, paylaşımlı hizmet modelini ortaya koymak ve merkezdeki yetkileri yerele doğru aktararak yerinden demokrasiyi hayata geçirmektir.

-Dertleri 'iş yaptım' 'reform yaptım' gibi görünmek. Siyasi hesaplarla belli ki sistemi reformu edeceğiz iddiasıyla deforme edecek, yeni bir kaos yaratmaya doğru gidiyorlar.

-Biz buna müsaade etmeyeceğiz.

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