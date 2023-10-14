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CTP: Okullarda Güvenlik ve Kapalı Alan Sorunları Yaşanıyor

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi "Karanlık Yeter, Işık Ol! " eylemlerinin ardından başlattığı okul ziyaretlerine devam ediyor.
CTP: Okullarda Güvenlik ve Kapalı Alan Sorunları Yaşanıyor

Devlet okullarındaki sorunları yerinde görmek ve eğitimcilerle sorunlarını görüşmek için başlatılan okul ziyaretleri, bu hafta, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Gazi-Canbulat İlkokulu, Gazimağusa Meslek Lisesi ve Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitimi Okulu ile devam etti. Ziyaretlerde CTP heyetinde, Mağusa milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali ve Şifa Çolakoğlu ile birlikte bazı ilçe yöneticileri yer aldı.

"OKULLARDA ÖĞLE ARALARINDA GÜVENLİK SORUNU VAR"
CTP heyetinin, ziyaretleri sırasında, okullardaki sorunlardan dert yanan öğretmen ve idari personeller, öğretmen eksiklikleri, öğle aralarında güvenlik sorunu ve kapalı alan eksikliği sorunlarına dikkat çektiler. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu'nda yabancı öğrencilerin fazla olması nedeniyle eğitimde yaşanan dil sorunu ile ilgili bilgilendirmede bulunan öğretmenler, müzik ve resim odası bulunmayışı gibi yapısal eksikliklerden yakındılar. CTP heyeti, bir okulda sağlığa zararlı olduğu belirtilen asbestli bina kullanımının devam ettiğini gözlemledi. Öğretmenlerin görevlendirmelerinde ciddi sorunlar olduğu yönünde bilgi alan CTP heyeti, bazı okullarda öğretmenlerin boşta olduğu, bazı okullarda öğrencilerin öğretmenden yoksun olduğu, bazı okullarda da idareci eksikliği olduğu yönünde şikayet aldı. Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorunları çözmek gibi bir arayış içinde olmadığını, bakanlığın sadece “partililere iş bulma kurumu” gibi çalıştığını dile getirdiler. CTP yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte Lefkoşa, Girne, Mağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de bulunan 30 okulu ziyaret etmiş, ayrıca öğretmen sendikaları ile görüşerek sorunları masaya yatırmıştı.

CTP’nin her bölgede başlattığı okul ziyaretleri önümüzdeki günlerde de sürmeye devam edecek.

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