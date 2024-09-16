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CTP, okulların açılışının ertelenmesi protesto etti

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), okulların açılışının ertelenmesini protesto etmek amacıyla eylem yaptı.
CTP, okulların açılışının ertelenmesi protesto etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), okulların açılışının ertelenmesini protesto etmek amacıyla eylem yaptı.

Başbakanlık ışıklarında yer alan eylemde  bildiri dağıtılarak, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” yazılı pankartlar açıldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve bazı milletvekillerinin de katıldığı eylemde dağıtılan bildiride, “çocukların eğitim hakkının gasp edildiği, öğretmen ihtiyacının göz ardı edildiği, öğretmenlerin meslek itibarlarının ayaklar altına alınmaya çalışıldığı, çarpık bir eğitim sistemi meydana getirildiği” savunuldu; yaşananlar “kaos, utanç, rezalet” olarak nitelendirildi.

“Ülkeyi yöneten zihniyetin kendi statüleri ve statükoları dışında bir gailesi yoktur”

Hükümetin “kurultay hesaplarıyla” çocukların eğitim hakkını gasp ettiği ileri sürülen bildiride, “İlköğretimde 240 öğretmen açığı yaratan partizan zihniyet, ‘geçici öğretmen’  meselesini kurultay aracına dönüştürmüştür. Ortaöğretimde ise 230’un üzerinde olan öğretmen ihtiyacı göz ardı edilmiştir. Bilimsel bir çalışma yapılmadan ‘öğretmen tasarrufu’ politikası izlenmiş, birçok alanda öğretmen istihdamı yapılmazken, birçok alanda da ders yükü altında ezilen, pedagojiden yoksun, çağ dışı ortamlarda görev yapmaya zorlanan öğretmenin meslek itibarları ayaklar altına alınmaya çalışılmıştır.” denildi.

Kamu okullarının kalitesizliğe terk edildiği, eğitimde fırsat eşitsizliğinin derinleştiği savunulan bildiride, özel okullar ile kamu okulları arasında uçurum yaratıldığı ve parası olanın eğitim alabildiği çarpık bir eğitim sistemi meydana getirildiği ileri sürüldü.

“Yaşananlar tek kelimeyle; kaostur, utançtır, rezalettir.” denilen bildiride, “Eğitim için bilimsel çözümleri, kolektif pek çok çalışmayla ortaya koymamıza rağmen ülkeyi yöneten zihniyetin kendi statüleri ve statükoları dışında bir gailesi yoktur. Bu yaşananlara sessiz kalmamak ve çocuklarımızın gasp edilen eğitim hakkını geri almak için kenetlenmek, başkaldırmak ve sesimizi yükseltmek şarttır. Sen de ses ver, eylemlerimize destek ol. Biz varız ve bu ülkeyi güzel günlere taşımaya kararlıyız.” ifadeleri kullanıldı.

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