CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanının şu anda Zorlu Töre olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanının şu anda Zorlu Töre olduğunu söyledi. Erhürman, Ziya Öztürkler’in başkanlığının Resmi Gazetede yayınlanmasının ve devir teslim töreni yapılmasının yok hükmünde olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisinde basın toplantısı düzenleyen Erhürman, yaşananları “maskaralık” olarak nitelendirdi. Meclis’te görevli üç hukukçu bulunduğunu ve bunların üçünün de Meclis Başkanlığına gönderdiği yazılı görüşlerde “birden fazla mühür vurulan pusulaların geçersiz olduğu kanaatini” ilettiğini açıkladı.

Hukukçuların görüşlerini 22’sinde ilettiğini ama Resmi Gazete yayınının 23 Ekim’de yapıldığını ifade eden Erhürman, “CTP olarak Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığını tanımıyoruz” dedi.

Erhürman, erken seçim çağrılarının geçerli olduğunu ama hükümetin erken seçim istememesi halinde hukuken yapması gereken şeyin yeni bir aday belirleyerek Genel Kurulu açmak olduğunu kaydetti.