  • BIST 1.430,520
  • Altın 533,46
  • Dolar 9,3150
  • Euro 10,8150
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

CTP Ortaköy Ocak Örgütü binası açıldı

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Ortaköy Ocak Örgütü’ne ait yeni binanın açılışı dün akşam gerçekleştirildi.
CTP Ortaköy Ocak Örgütü binası açıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Ortaköy Ocak Örgütü’ne ait yeni binanın açılışı dün akşam gerçekleştirildi. Ortaköy’ün en işlek caddesi üzerine taşınan ocak örgütü binasının açılışına Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, bazı belediye başkanları, PM ve MYK üyeleri ile çok sayıda partili katıldı. Açılışta Ortaköy Ocak Örgütü Başkanı Didem Can ve Genel Başkan Tufan Erhürman konuşma yaparak partililere seslendi.

 

ERHÜRMAN: CTP GİTTİKÇE BÜYÜYECEK

Açılışta konuşma yapan CTP lideri Tufan Erhürman, Ortaköy Ocak Örgütü’nün yeni binasına kavuşması için emek gösterenlere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Ortaköy Ocak Örgütü Yönetim Kurulu’nun büyük çoğunluğunun kadınlardan oluşmasının kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Erhürman, kotalara ihtiyaç duymadan kadınların çoğunlukta olduğu bir örgüt yapısı hedeflediklerini kaydetti. CTP’nin gittikçe büyüdüğünü ve büyümeye de devam edeceğini devam edeceğini vurgulayan Erhürman, hem erken genel seçim, hem de yerel seçimlerde CTP’nin başarıya ulaşacağını dile getirdi.

 

CAN: ORTAKÖY’E GÜZEL BİR BİNA KAZANDIRDIK

Ortaköy Ocak Örgütü Başkanı Didem Can da, Ocak Örgütü olarak uzun süredir böyle bir bina arayışı içerisinde olduklarını, sonunda küçük ama kendilerine uygun bir bina seçtiklerini ifade etti. Bu binayı seçmelerindeki amacın hem farkındalık yaratmak, hem de erişilebilirliği artırmak olduğunu dile getiren Can, yönetim kurulunun büyük bir çoğunluğunun kadınlardan oluşmasının yegane bir özellik olduğunu dile getirdi. Can, açılışa katkı koyan herkese teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstasyonlara akın var! Araç kuyrukları oluştu! Bazı istasyonlar kapandı! Bazıları 50 TL veriyor!20 Ekim 2021 Çarşamba 12:34
  • KKTC'de Akaryakıt Krizi Baş Gösterdi! Tedarikçiler satışı durdurdu!20 Ekim 2021 Çarşamba 11:38
  • Fabrika deposundan un çaldı20 Ekim 2021 Çarşamba 11:16
  • Altınbaş ve K-Pet’in bugün benzin istasyonlarına benzin vermeyi durdurduğu açıklandı20 Ekim 2021 Çarşamba 11:08
  • Yüzlerce kişi Lefkoşa'da sokaklara döküldü! Faşizme karşı Omuz Omuza sloganları atılıyor20 Ekim 2021 Çarşamba 10:47
  • Sucuoğlu: Yukarıdan aşağıya karar alan değil, etkin katılımla aşağıdan yukarıya karar alan güçlü bir UBP20 Ekim 2021 Çarşamba 10:41
  • Baraka’da Nazım Şiirleri Okundu20 Ekim 2021 Çarşamba 10:36
  • Halil Falyalı hastaneye kaldırıldı20 Ekim 2021 Çarşamba 10:31
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?20 Ekim 2021 Çarşamba 10:18
  • Ve Saner ayrılıyor... UBP'deki tüm görevlerinden istifa ediyor20 Ekim 2021 Çarşamba 10:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti