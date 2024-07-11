CTP: Özgür ve demokratik bir ortam yaratılması için tüm toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Özgür ve demokratik bir ortam yaratılması için tüm toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Bir Kıbrıslı Türk tarafından yüz otuz dört yıl önce çıkarılan ilk gazete olan Saded’in yıldönümü olarak kutlanan Basın Günü’nde, ifade ve basın özgürlüğünün önemini bir kez daha vurgulamak isteriz.

Basın emekçilerine karşı yapılan anti demokratik uygulamalara karşı, basın ve ifade özgürlüğünün korunması adına verilecek tüm mücadelelere CTP olarak öncü olmaya ve hükümete geldiğimiz andan itibaren özgürlüklerin genişletilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Toplumsal mücadele yıllarından itibaren imkansızlıklar içinde halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden çalışan basın emekçilerinin bu özel gününü kutlarız. CTP olarak, tüm alanlarda özgür ve demokratik bir ortam yaratabilmek adına toplumla birlikte mücadeleye devam edeceğimizi yinelemek isteriz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

11.07.2024