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CTP Parti Meclisi 53 kişilik aday adaylığı listesini belirledi

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CTP Parti Meclisi 53 kişilik aday adaylığı listesini belirledi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimler için aday adaylığı başvurusunda bulunan 53 kişilik listeyi bu akşam onayladı.

18 Kasım 2017 Cumartesi günü yapılacak olan ön seçimde kontenjan adayları dışındaki 40 kişi milletvekili adaylığı statüsünü elde edecek. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden kontenjan adayı olarak seçime katılacak olan Lefkoşa’da 3, Mağusa ve Girne’de 2’şer, İskele ve Güzelyurt’ta da 1’er olmak üzere toplam 9 kişinin isimleri de önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. 

LEFKOŞA
Ali Karavezirler
Alkan Değirmencioğlu
Barış Önel
Bengül Gargınsu
Birikim Özgür
Derviş Bladanlı
Doğuş Derya
Fatma Miralay
Feriha Tel
Hasan Ulaş Altıok
Kadri Fellahoğlu
Kazım Zaimoğlu
Mehmet Kayra
Muhittin Özsağlam
Mutlu Azgın
Onay Hacıküçük
Orhun Mevlit
Özdil Nami
Şerife Korucan
Ülkü Taşseven

MAĞUSA
Ahmet Billuroğlu
Asım Akansoy
Aybike Yektaoğlu
Bedia Balses
Cemal Mert
Ceyhun Ümiter
Derviş Karaca
Erkut Şahali
Mine Adalıer
Şifa Çolakoğlu
Teberrüken Uluçay

GİRNE
Alpay Çelebi
Arzu Cankoy
Çelen Özkaynak
Fazilet Özdenefe
Mehmet Envergil
Mustafa Ergüven
Salih İzbul
Salih Sarpten
Şehan Tomgüsehan
Ziya Tüzel

İSKELE
Biray Hamzaoğulları
Hüseyin  Mülazim
Mehmet Ceylanlı
Reşat Oğuz
Sedat Kılıç
Selda Şafak
Yalçın Kömürcigil

GÜZELYURT
Armağan Candan
Hüseyin Erçal
Mehmet Çağlar

LEFKE
Salahi Şahiner
Teoman Oktay

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