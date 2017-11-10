CTP Parti Meclisi 53 kişilik aday adaylığı listesini belirledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimler için aday adaylığı başvurusunda bulunan 53 kişilik listeyi bu akşam onayladı.

18 Kasım 2017 Cumartesi günü yapılacak olan ön seçimde kontenjan adayları dışındaki 40 kişi milletvekili adaylığı statüsünü elde edecek. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden kontenjan adayı olarak seçime katılacak olan Lefkoşa’da 3, Mağusa ve Girne’de 2’şer, İskele ve Güzelyurt’ta da 1’er olmak üzere toplam 9 kişinin isimleri de önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

LEFKOŞA

Ali Karavezirler

Alkan Değirmencioğlu

Barış Önel

Bengül Gargınsu

Birikim Özgür

Derviş Bladanlı

Doğuş Derya

Fatma Miralay

Feriha Tel

Hasan Ulaş Altıok

Kadri Fellahoğlu

Kazım Zaimoğlu

Mehmet Kayra

Muhittin Özsağlam

Mutlu Azgın

Onay Hacıküçük

Orhun Mevlit

Özdil Nami

Şerife Korucan

Ülkü Taşseven

MAĞUSA

Ahmet Billuroğlu

Asım Akansoy

Aybike Yektaoğlu

Bedia Balses

Cemal Mert

Ceyhun Ümiter

Derviş Karaca

Erkut Şahali

Mine Adalıer

Şifa Çolakoğlu

Teberrüken Uluçay

GİRNE

Alpay Çelebi

Arzu Cankoy

Çelen Özkaynak

Fazilet Özdenefe

Mehmet Envergil

Mustafa Ergüven

Salih İzbul

Salih Sarpten

Şehan Tomgüsehan

Ziya Tüzel

İSKELE

Biray Hamzaoğulları

Hüseyin Mülazim

Mehmet Ceylanlı

Reşat Oğuz

Sedat Kılıç

Selda Şafak

Yalçın Kömürcigil

GÜZELYURT

Armağan Candan

Hüseyin Erçal

Mehmet Çağlar

LEFKE

Salahi Şahiner

Teoman Oktay