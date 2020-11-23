CTP Parti Meclisi bu akşam toplanıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümet kurma çalışmaları gündemiyle bu akşam toplanıyor.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığında saat 19.30’da başlayacak Parti Meclisi toplantısı, Gönyeli Belediyesi’nde yer alacak. Toplantı sonrası basına açıklama yapılacak.

Öte yandan Parti Meclisi öncesinde saat 17.00’de de CTP MYK toplanacak.

Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde HP’nin çekilmesinin ve kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e vermişti. Saner, on beş günlük sürede hükümeti kuramayınca görevi cumartesi Cumhurbaşkanı’na iade etmiş ve Cumhurbaşkanı Tatar da bunun üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Erhürman, yetkili kurulların toplanmasının ardından siyasi partilerle görüşmelerine muhtemelen yarın başlayacağını söylemişti.

UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 49 milletvekili kalan Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 20, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.