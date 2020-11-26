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CTP Parti Meclisi bu akşam toplanıyor

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CTP Parti Meclisi, hükümet kurma çalışmalarını değerlendirecek.
CTP Parti Meclisi bu akşam toplanıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, diğer partilerle hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde yapılan görüşmeleri değerlendirecek.

Yapılacak toplantı bugün saat 19.30’da Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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