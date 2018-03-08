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CTP Parti Meclisi toplanıyor. Gündem yerel yönetim seçimleri…

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CTP Parti Meclisi toplanıyor. Gündem yerel yönetim seçimleri…
CTP Parti Meclisi toplanıyor. Gündem yerel yönetim seçimleri…

CTP Parti Meclisi’nin bu akşam toplanacağı öğrenildi. Parti Meclisi toplantısının gündeminin 24 Haziran tarihinde yapılacak olan yerel seçimler olacağı belirtildi.

Hükümetin büyük ortağı CTP’nin 7 Ocak seçimlerinde yaşadığı oy kaybını yerel seçimlerle başarıya nasıl çevireceği ise tartışma konusu.

4’lü mü 2’li mi? İttifak kurulacak

CTP’nin yerel seçimlerde ittifakla mı yoksa tek başına mı seçimlere gireceği ise tartışma konusu.

CTP içerisinden önemli bir kaynak yerel yönetim seçimlerinde 2’li veya 4’lü ittifakın bir seçenek olduğunu belirtirken CTP’nin 2014’de kaybettiği büyük şehir belediyelerini geri almak için ise yerel yönetim seçimlerine her bölgede tek başına kendi adayları ile de girebileceğini belirtti.

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