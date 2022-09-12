CTP Parti Meclisi toplanıyor… Toplantıda görev dağılımı yapılacak

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi bu akşam saat 19.30’da Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda toplanıyor.
Partiden verilen bilgiye göre, basına kapalı yapılacak toplantıda, Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu seçimi yapılacak.
Seçim sonrasında parti basın bürosu tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.
CTP 28. Olağan Kurultayı 4 Eylül’de YDÜ AKM’de yapılmış; kurultayda tek aday olan Tufan Erhürman yeniden genel başkan seçilirken, 75 kişilik PM üyeleri de belirlenmişti.
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