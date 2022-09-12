  • BIST 3.641,95
  • Altın 1011.951
  • Dolar 18.2218
  • Euro 18.4751
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

CTP Parti Meclisi toplanıyor… Toplantıda görev dağılımı yapılacak

» »
CTP Parti Meclisi toplanıyor… Toplantıda görev dağılımı yapılacak
CTP Parti Meclisi toplanıyor… Toplantıda görev dağılımı yapılacak

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi bu akşam saat 19.30’da Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda toplanıyor.

Partiden verilen bilgiye göre, basına kapalı yapılacak toplantıda, Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu seçimi yapılacak.

Seçim sonrasında parti basın bürosu tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.

CTP 28. Olağan Kurultayı 4 Eylül’de YDÜ AKM’de yapılmış; kurultayda tek aday olan Tufan Erhürman yeniden genel başkan seçilirken, 75 kişilik PM üyeleri de belirlenmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: Çözüm bu hükümetin hayatımızdan çıkarılmasıdır12 Eylül 2022 Pazartesi 16:00
  • Turgut Akçın: Narenciye üreticisi perişan...12 Eylül 2022 Pazartesi 15:43
  • CTP Parti Meclisi toplanıyor... Toplantıda görev dağılımı yapılacak12 Eylül 2022 Pazartesi 15:35
  • Ercan Havalimanı 3 ayda 869 bin yolcuyu ağırladı12 Eylül 2022 Pazartesi 15:27
  • KTSYD, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir’i konuk etti12 Eylül 2022 Pazartesi 15:08
  • Polis sendika başkanlarının tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı12 Eylül 2022 Pazartesi 14:56
  • Köseoğlu: KYK' yı Sendikalar mı Yönetecek12 Eylül 2022 Pazartesi 14:19
  • KTAMS ve Kamu-Sen: “Yarın 09.30’da yine Kamu Hizmeti Komisyonu önünde olacağız”12 Eylül 2022 Pazartesi 14:10
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi12 Eylül 2022 Pazartesi 14:06
  • Boğazköy ve Güneşköy'de kanunsuz avlanma12 Eylül 2022 Pazartesi 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti