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CTP Parti Meclisi Yarın Toplanıyor Erhürman: " Siyasi Partilerle Görüşmeler Muhtemelen Salı Başlayacak"

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Erhürman, hükümet kurmak için siyasi partilerle yapacağı görüşmelerin muhtemelen salı günü yapılacağını ifade ederek, programın daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
CTP Parti Meclisi Yarın Toplanıyor Erhürman: " Siyasi Partilerle Görüşmeler Muhtemelen Salı Başlayacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi yarın akşam toplanıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini verdiği CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmalarına, Parti Meclisi'nden alınacak yetkinin ardından başlayacak. 

Erhürman, hükümet kurmak için siyasi partilerle yapacağı görüşmelerin muhtemelen salı günü yapılacağını ifade ederek, programın daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

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