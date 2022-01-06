  • BIST 2.014,20
  • Altın 783.48235
  • Dolar 13.7355
  • Euro 15.5394
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAErsin Tatar: “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC her koşulda bir bütün olacaktır”

CTP Piyangosunda Araba Kazananlar Araçlarını Aldı

» »
CTP Piyangosunda Araba Kazananlar Araçlarını Aldı
CTP Piyangosunda Araba Kazananlar Araçlarını Aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) her yıl kuruluş yıl dönümünde düzenlediği geleneksel piyango çekilişinde bu yıl iki büyük hediyeyi kazanan talihliler, geçtiğimiz gün araçlarını teslim aldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, 148532 numaralı biletin sahibi Nezihe Doğan Aksu, Kombos’a giderek Mercedes A180 model aracına kavuşurken, 000786 numaralı biletin sahibi Hüseyin Eminel de Çangar Motors’ta BMW X1 model aracını teslim aldı.

Her iki aracı da talihlilerine Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ile Mali Sekreter Ali Karavezirler teslim etti. Sorakın, talihlilere “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 25 yaşında ani ölüm (GELİŞME)06 Ocak 2022 Perşembe 14:28
  • Hloraka’da su bardaktan taştı06 Ocak 2022 Perşembe 13:45
  • “Özel Sektör Çalışanlarının 13’üncü Maaş Hakkını Alması” İçin Hükümete Çağrıda Bulunuldu06 Ocak 2022 Perşembe 13:35
  • DP, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ziyaret etti06 Ocak 2022 Perşembe 13:27
  • Bakan Amcaoğlu: Yüz yüze eğitimin devamlılığını sağlamak hepimizin elinde06 Ocak 2022 Perşembe 13:12
  • KTAMS, 31 Aralık İtibariyle Açlık Sınırının 5 Bin 774 TL Olduğunu Belirtti06 Ocak 2022 Perşembe 13:09
  • KEİ Ofisi, Son Dokuz Yılda, Büyükkonuk’a 33 Milyon 639 Bin 816 TL’lik Kaynak Aktarımı Yaptı06 Ocak 2022 Perşembe 13:07
  • KTÖS online eğitim istiyor, KTOEÖS kararını bugün verecek06 Ocak 2022 Perşembe 13:02
  • Mehmetçik Belediyesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışta bulundu06 Ocak 2022 Perşembe 12:28
  • Şansal: Çevre Vergisi ve Robin Hood Vergisi Alınmalıdır06 Ocak 2022 Perşembe 12:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti