CTP PM başladı…Yol haritası belirlenecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde kritik Parti Meclisi toplantısı başladı. Saat 20.00 sıralarında başlayan toplantıda CTP’nin hükümet kurma çalışmalarının yol haritası belirlenecek.
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümet kurma görevini almıştı.
Erhürman CTP PM’de alınacak kararların ardından yarın partilerle görüşmelere başlayacağını söylemişti.
CTP PM sonrası açıklama yapılması bekleniyor.
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