CTP PM toplantısı sona erdi

Bugün saat 20:00 itibariyle başlayan CTP Parti Meclisi toplantısı 21:30 sıralarında sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2.turundane yapılacağına dair karar alınması beklenen toplantının kararları hakkındaki açıklamanın yazılı olarak verileceği duyuruldu.
KARAR ALINDI
CTP Akıncı'yı 2. turda destekleme kararı aldı!
Bu akşam saat 20:00 Civarlarında toplanan CTP Parti Meclisi toplantısı saat 21: 30 civarlarında tamamlandı.
CTP Parti Meclisi toplantısı Gönyeli’de yapıldı.
CTP kararı oy birliği aldı...
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