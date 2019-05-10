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CTP PM toplantısı sonrası Erhürman açıklamalarda bulundu

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Hükümetin istifasının ardından CTP Parti Meclisi'yle değerlendirme toplantısı yapan Genel Başkan ve Başbakan Tufan Erhürman, gündemdeki hükümet formülünün UBP-HP olduğunu ve hızla kurulması gerektiğini söyledi.
CTP PM toplantısı sonrası Erhürman açıklamalarda bulundu

CTP Parti Meclisi'nin toplantısının tamamlanmasının ardından saat 21.50 sıralarında basına açıklama yapan Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yeni hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'a vermesi ve yeni hükümetin süratle kurulması gerektiği görüşünü yineledi.

Başbakan Erhürman, CTP'nin 15 aylık dörtlü koalisyon sürecinde hep sorumluluk duygusuyla davrandığını kaydederek, bundan sonra da aynı bilinçle davranacaklarını belirtti.

Son aylarda hükümetin bozulacağı ve yeni hükümet tartışmaları içinde arzu ettikleri kadar istikrarlı bir yapı sergileyemediklerini kaydeden Tufan Erhürman, ülkedeki ekonomik sıkıntıların bir an önce yeni hükümetin kurulmasını ve ekonomik sorunlarla ilgilenmeye başlamasını gerektirdiğini dile getirdi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın vakit kaybetmeden yeni hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a vermesi ve hükümetin hızla kurulması gerektiğini, beklemeye takat olmadığını söyledi.

UBP ve HP'nin koalisyon hükümeti kurmasının uzun süredir kamuoyunda konuşulduğunu, hükümetin istifasıyla bunun daha çok gündeme geldiğini belirten Başbakan Erhürman, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılarla mücadele edecek bir hükümetin devreye girmesi için çalışmaların tamamlanarak hükümetin göreve başlaması gerektiğini söyledi.

"GÜNDEMDEKİ FORMÜLDE CTP YOK"

Tatar'ın veya görevi alacak bir başka parti başkanları CTP'yle görüşmek isterse bunu reddetmeyeceklerini de açıklayan Başbakan Erhürman, UBP, HP veya başka bir partiyle özel anlamda hiçbir sorunları olmadığını ama şu anda gündemdeki hükümet formülünün CTP'nin içinde olduğu bir formül olmadığını ifade etti.

Erhürman, "Dolayısıyla ülkenin menfaatleri gereği, gündemde olan hükümet formülünün gerçekleşmesi için gerekli çalışmaların bir an önce başlaması gerektiğini düşünüyoruz..." ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı ve Başbakan Erhürman, "Hangi hükümet kurulursa kurulsun CTP olarak başarılar dileriz. Muhalefette olduğumuz taktirde de yıkıcı bir muhalefet tavrı sergilemeyiz. Ülkenin ihtiyaçlarını dikkate alan, doğru politikaların hayata geçmesi durumunda da onu destekleyen bir pozisyonda oluruz. Biz sorumlu davrandık iktidar dönemimizde, bu dönemde bize muhalefet düşerse yine sorumlu davranacağız çünkü siyaset bizim için halk için ülke için yapılan bir şeydir bu anlayışta olmaya devam edeceğiz" dedi.

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