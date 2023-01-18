CTP PM üyesi Onur Olguner CTP'den istifa ettiğini duyurdu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi üyesi Onur Olguner partisinden istifa ettiğini duyurdu. Onur Olguner, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) aday adaylığı için başvuru yapmış ancak onay alamamıştı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi üyesi Onur Olguner partisinden istifa ettiğini duyurdu. Onur Olguner, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) aday adaylığı için başvuru yapmış ancak onay alamamıştı

Olguner'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

LTB Başkan Adaylığı ön seçim sürecinde CTP Parti Merkezi ve Lefkoşa İlçesinin tutumları ve yaşanan olaylar 10 yıllık parti ile olan duygusal bağımı zayıflatmıştır. Gönlüm bu ağırlığı artık kaldıramayacak noktaya geldiğinden parti üyeliğimden istifamı genel sekretere detaylı gerekçeleriyle pazartesi günü sunmuş bulunuyorum dostlar. Parti adına bu güne kadar verdiğim emeklerin hepsini helal eder, benim üzerimde emeği geçen tüm dostlarıma ve büyüklerime teşekkürü borç bilirim. 10 yıldan sonra hayatımdaki bu önemli defteri kapatırken CTP içerisinde vizyonlara ve demokrasiye gönülden inanan tüm dostlarımı ve büyüklerimi selamlarım.