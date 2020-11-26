CTP PM'de hükümet kurma çalışmasına devam mı ? Tamam mı ?

Cumhuriyetçi Türk Partisi başkanı Tufan Erhürman ilk tur koalisyon görüşmelerinin ardından parti meclisini topladı

Erhürman İlk olarak Ulusal Birlik Partisi ardından Halkın Partisi sonrasında Toplumcu Demokrasi Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile görüşmüştü

7 MADDELİK ÖNERİ

Görüşmelerinin gayet olumlu geçtiğini söyleyen başkan Erhürman yedi maddelik ilkeleri konusunda tüm partilerin uzlaşı içinde olduğunu ifade etmişti

Erhürman görüştüğü diğer partiler yetkililerinden derlediği bilgileri parti meclisine sunuyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin bu akşamki toplantı sonrasında nasıl bir yol izleyeceğinin netleşmesi bekleniyor