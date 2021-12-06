CTP PM'de kritik toplantı... Federasyon karşıtı aday onay alacak mı?

CTP – PM erken genel seçimler öncesi bu akşam Milletvekili aday adaylarını ve kontenjan adaylarını değerlendirip onaylamak üzere toplanıyor. Onaylanacak aday adayları, Cumartesi günü üye karşısına çıkacak, adaylık ve sıralama seçimi yapılacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, Ocak 2022’de yapılacak erken genel seçimler öncesi bu akşam Milletvekili aday adaylarını ve kontenjan adaylarını değerlendirip onaylamak üzere toplanıyor.

Bu akşam onaylanacak aday adayları, Cumartesi günü üye karşısına çıkacak, adaylık ve sıralama seçimi yapılacak.

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