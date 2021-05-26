  • BIST 1.416
  • Altın 519,349
  • Dolar 8,4543
  • Euro 10,3513
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

CTP: Saner Hükümeti Kamu Yönetimi Ciddiyetinden Uzak

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi belediyelerin yaşadığı mali zorluklar hakkında açıklamalarda bulundu, hükümetin amacının ne olduğunu sordu.
CTP: Saner Hükümeti Kamu Yönetimi Ciddiyetinden Uzak

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir yılı aşkın bir süredir Covid-19 salgınıyla mücadele edilmektedir. Bu mücadelede belediyelerimizin ortaya koydukları performans ortadadır. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) olarak sosyal belediyecilik ilkesinden ve deneyimlerimizden hareketle pandemi sürecinde halkımızın ihtiyaçlarının yerel yönetimler tarafından karşılanmasına büyük önem verdik. Sosyal sorumluluk çerçevesinde CTP’nin iktidarda olduğu tüm belediyelerde halkımızın yanında olundu ve olmaya da devam edilmektedir. CTP’nin bu sorumlu yaklaşımına karşın, merkezi hükümetin belediyelerin hizmetlerini daha ileriye taşınmasına yönelik devlet katkılarını artırmak yerine, belediyelerin mali açıdan zora girmelerine sebep olacak politikaları izlediği acı bir gerçektir. Belediyelerin devletten aldıkları katkı payı oranlarında düşüşler yaşanırken, buna ek olarak pandemiden dolayı hizmet gelirlerinde de (tahsilat) bir düşüş söz konusu olmaktadır. Bunlara ek olarak Ersan Saner’in azınlık hükümetinin gerek belediyeler yasasında-yerel yönetimler reformunda ağır davranması ve bununla birlikte son olarak emekli olan belediye başkanlarının emeklilik maaşlarının ödenmesine ilişkin ilgili belediyeleri mali bir yükün altına sokması, daha sonra da bu kararın geri alındığını bildirmesi Saner hükümetinin kamu yönetimi ciddiyetinden uzak olduğunun bir kanıtıdır.

Ayrıca, Ersan Saner hükümetinin son dönemde belediyelere yaklaşımında derin bir partizan çizgi de göze çarpmaktadır. Saner hükümetinin CTP’li başkanların hizmet verdiği belediyelere karşı ötekileştirici ve dışlayıcı tavrı da gözde kaçmamaktadır. Merkezi hükümetin mensuplarının siyasi bir partinin örgütü gibi davranması ve CTP’li başkanların hizmet verdiği belediyelere ötekileştirici yaklaşımı kabul edilemez.

Halkımıza sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde hizmet etmeyi bir görev bilen CTP’li belediye başkanları siyasal görüş farklılığı gözetmeksizin halkımıza hizmet etmeye devam edecektir. Önümüzdeki günlerde merkezi hükümetin keyfi ve duyarsız tutumundan dolayı belediyelerin yaşadıkları sorunları belediye başkanlarımızın düzenleyecekleri ortak basın toplantısında daha detaylı bir şekilde halkımızla paylaşacağız.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adalı cinayetinde adı geçen Türk İntikam Tugayı (TİT) nedir?26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:47
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu yetkililerini ve genç sporcuları kabul etti26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:30
  • Atakan: "Oldu bitti" ile makamlara gelenlerin hemen her şeye "oldu bitti, kapandı gitti" demelerine şaşırmıyoruz26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:30
  • Emekli Orgeneral Galip Mendi Doğruladı26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:20
  • CTP: Saner Hükümeti Kamu Yönetimi Ciddiyetinden Uzak26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:14
  • Artık Limasol Kültür Derneği'nde PCR Testi Hizmeti Verilmeyecek26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:06
  • Nikos Anastasiadis: Türkiye, Kıbrıs'ta iki devletli çözümde ısrar ettikçe hiçbir anlaşma sağlanamaz26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:55
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:34
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (26 Mayıs 2021)26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:27
  • Hayvan üreticileri de eylem yapacak26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti