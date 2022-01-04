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CTP Seçim Bildirgesi’ni açıkladı (video)

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne yönelik seçim bildirgesini açıkladı.
CTP Seçim Bildirgesi’ni açıkladı (video)

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne yönelik seçim bildirgesini açıkladı.

Lefkoşa Paradise Park’ta düzenlenen etkinlikte milletvekili adayları da hazır bulundu.

 

Erhürman: “Ülke iyi yönetilseydi yaralar bu kadar büyümezdi"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandemi ve Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçildiğine işaret etti, “Ülke iyi yönetilseydi yaralar bu kadar büyümezdi” dedi. Hükümet’in halkın gailesini çekmediğine vurgu yapan Erhürman, Hükümet’te ‘Bu ülkede ne yapacağım kaygısının değil, ben ne olacağım kaygısı’nın olduğuna işaret etti. Asgari ücretin halen belirsizliğini koruduğuna, insanların piyasada tüp gaz dahi bulamadığına değinen Erhürman, Hükümet’in çok ciddi faizlerle çok ciddi borçlanmaya gittiğinin de altını çizdi. Tufan Erhürman, Hükümet’in böyle bir dönemde 586 milyon TL’nin ‘Külliye yapımı için ayrıldığına’ da vurgu yaptı.

 

“Özel sektör bugün fiyat dahi belirleyemiyor”

CTP’nin Meclis’ten geçecek Uzun Vadeli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Kalkınma Planı’nı hedefine işaret eden Erhürman, kalkınma planı içerisinde nüfus, eğitim politikalarının da olacağına vurgu yaptı. Türk Lirası kullanıyor olmamızın yarattığı sıkıntılar olduğunu ifade eden Erhürman, alım gücündeki tahribata işaret etti, “Özel sektör bugün fiyat dahi belirleyemiyor” dedi. Ülkedeki istikrarsızlığa vurgu yaptı. Her şey döviz üzerindeyken alım gücünün de dövize endekslenmesi gerekliliğine işaret eden CTP Genel Başkanı Erhürman, çözüme kadarki dönemde gelirlerin de dövize endekslenmesi hedeflerinden bahsetti.

 

“Bu ülkede vergilendirilmemiş gelir kalmayacak”

“Bu ülkede vergilendirilmemiş gelir kalmayacak” diyen Erhürman, Hükümet’e geldikleri dönemde bu anlamda adımlar da attıklarını ancak daha sonraki Hükümet’in bu adımları bozduğuna değindi. Erhürman, 2018’de KDV iadesini getirdiklerini ancak daha sonra gelen Hükümet’in bunu kaldırdığına işaret etti. Turizmi sadece Casino turizmi görmenin yeterli olmadığına vurgu yapan Erhürman, ‘Turizm Örgütü’ kurma hedefini de belirtti.

Ülke güvenliğinin önemine işaret eden Erhürman, turizme, yükseköğrenime ‘sadece sayı’ olarak bakılmaması gerekliliğine değindi. “Gözlerimizi kapatmanın manası yok, öğrenci olarak gelip ortadan kaybolan ne kadar kişi olduğunu biliyoruz” diyen Erhürman, ‘Nitelik değil, nicelik’ vurgusu yaptı.

 

“Mağusa, Baf Kapısı’nı da açacağız”

İhracatı 3’e katlama hedefini belirten Erhürman, Yeşil Hat Tüzüğü’nün CTP’nin eseri olduğuna vurgu yaptı.

Daha fazla geçiş noktası açma hedeflerini de ifade eden CTP Genel Başkanı Erhürman, Mağusa, Baf Kapılarını da açma sözü ile geleceklerini belirtti.

AB’den gelecek kaynağın da son derece önemli olduğuna vurgu yapan Erhürman, güneye yardım gelirken, kuzeye gelmemesini ‘kabul etmediklerini’ belirtti. Diplomatik ilişkiler ve tecrübe ile yürüdüklerini ve hedef koyduklarını vurgulayan Erhürman, doğru zemine basarak bunları yapacaklarını, doğru zeminin de iki toplumlu, iki kesimli federasyon olduğunun altını çizdi.

İŞTE CTP'NİN SEÇİM MANİFESTOSU

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