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CTP seçim çalışmalarına başladı

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KTAMS Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.
CTP seçim çalışmalarına başladı

CTP Lefkoşa İlçesi’nin düzenlediği aday adaylığı tanıtım etkinliğinde Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve İlçe Başkanı Rifat Arşehit da konuşma yaparken, yarın YDÜ’de düzenlenecek aday adaylığı seçimi öncesinde, adaylar üyelerin karşısına çıkarak kendilerini tanıtma fırsatı da buldu. KTAMS Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

 

“23 OCAK’TA BU KÂBUSA SON VERECEĞİZ”

Parti Genel Başkanı Erhürman, CTP’nin diğer partilerden farkını 2018 yılındaki hükümet döneminde yaptığı icraatlarla ortaya koyduğunun altını çizerek, kendilerinin de o dönem döviz kriziyle karşı kaldıklarını ancak, Kıbrıslı Türklerin alım gücünü korumak için konuya kayıtsız kalmadıklarını söyledi. O dönemlerde yaşanan zamları eleştirenlerin bugün koltuklarda oturduğunu anımsatan Erhürman, bu kişilerin halkın alım gücünü korumak yerine sessizliğe büründüklerine işaret etti. CTP’nin 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimlerde birinci parti çıkarak bu ülke adına yapılması gerekenleri yapacağını dile getiren Erhürman, “Bu halk için, bu ada için yola çıktı. Her gün çoğalarak 23 Ocak’a kadar gideceğiz ve bu kâbusu bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

 

SORAKIN: BU ÜLKE İNSANI İÇİN ÇALIŞMAK BİR GÖREVDİR

Etkinlikte partililere hitap eden Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da yarın yarışa girecek 16 adayı dikkatlice dinlediğini ve gurur duyduğunu söyledi. Adayların aynı amaç ve hedef noktasında bu ülke insanı için bir şeyler yapmak istediklerini gördüğünü kaydeden Sorakın, “Bu ülke için, bu ülke insanı için mücadele etmek bir görevdir. Bu değerlerin bir araya gelip birlikte yeni değerler oluşturmaları bu ülkede var olan sorunların çözümü demektir. Bundan dolayı ben tüm arkadaşlarımı yürekten kutlar başarılar dilerim” dedi.

 

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