CTP sendikalar ile buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu sabah sendika temsilcileriyle bir araya gelerek geçtiğimiz ay New York’ta gerçekleştirdikleri temaslar ve Kıbrıs konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Erhürman, New York temaslarında, Kıbrıs sorununun çözümünün iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon olması gerektiğini vurguladı ve resmi müzakerelerin bu çerçevede başlayabileceğini belirtti. Ayrıca, geçmiş deneyimlerden ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Erhürman, müzakerelerin sonuç odaklı olması gerektiğini dile getirdi. Toplantı, basına kapalı gerçekleşti; ancak öncesinde Tufan Erhürman, basına kısa bir açıklama yaptı. Toplantıda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a MYK Üyeleri Ürün Solyalı, Filiz Besim, Fikri Toros ve eski Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da eşlik etti.

“Müzakere olsun diye müzakere istemiyoruz”

Erhürman, “Müzakere olsun diye müzakere istemiyoruz, sonuca ulaşacak müzakere istiyoruz. 2004, 2008 ve 2017 yıllarında yaşananlardan ders çıkarmamız gerekiyor” dedi. Siyasi eşitliğin önemine işaret eden Erhürman, bu konunun pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, müzakere masasına oturulmadan önce siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlık gibi temel konuların teyit edilmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, aksi takdirde sürecin ilerlemeyeceğini söyledi. Erhürman, “Bu defa sıfırdan başlamayalım. Crans Montana’da üzerinde anlaşılan noktaları kabul ederek, oradan devam edelim,” diyerek müzakerelerin belirli bir noktadan başlaması gerektiğinin altını çizdi. Yeni bir müzakere sürecinin başlaması halinde BM’nin daha önce verdiği sözlere bağlı kalmasını talep ettiklerini ve bu taleplerin CTP'nin ön şartı değil, BM'nin kendisinin taahhütleri olduğunu ifade etti.

“Arka kapı diplomasisi devam ediyor”

New York temaslarında, Kıbrıs sorununun çözümünde uluslararası toplumun hâlâ diplomasi ve diyalog yolunu desteklediğini gördüklerini belirten Erhürman, iki gün önce yaşanan gelişmelerin olumlu olduğunu ve yeni güven artırıcı önlemlerin konuşulmasının yolunu açabileceğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının sürecin öznesi olmasının ancak diyalog ve diplomasinin içinde olmasıyla mümkün olacağını vurguladı. Türkiye ile Yunanistan arasında uzun süredir gerçekleşmeyen temasların yeniden başlamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Erhürman, bu temasların bölgedeki sorunların çözümü için önemli olduğunu belirtti. Türkiye ve Yunanistan’ın deniz yetki alanları konusunda bir anlaşmaya varabileceği ihtimalinin konuşulduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuları görüşmek üzere Yunanistan’a gideceğinin açıklanmasının da arka kapı diplomasisinin hızlandığını gösterdiğini ifade etti.