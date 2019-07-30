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CTP Sendikalar ile görüşmeler başlattı

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye ile imzalanan anlaşmada, toplu iş sözleşmeleriyle ilgili sıkıntı yaratacak unsurların bulunduğunu savundu.
CTP Sendikalar ile görüşmeler başlattı

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması konusunda görüş alışverişinde bulunmak maksadıyla sendikalarla görüşmeler başlattı.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Hasan Felek ve diğer yetkililerle görüşmede konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, anlaşmada, özellikle toplu iş sözleşmeleri ve kurumlarla ilgili sıkıntı yaratma potansiyeline sahip öngörüler bulunduğunu, bu öngörülerin gerçekleşmesi durumunda toplu sözleşme düzeninin bozulacağını ve toplu sözleşmenin tarafı olan çalışanların iradesinin anlamsızlaştırılacağını söyledi.

SORAKIN

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS’ü) ziyarette ise Parti Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) gibi değerlerin özelleştirme yoluyla elden çıkarılmasına karşı olduklarını ve kooperatifleşmeyle alakalı protokolde var olan öngörülerin netleşmesi gerektiğini ifade etti. 

Kooperatiflerin Kıbrıs Türk toplumunun kültürünün parçası olmasının yanı sıra en önemli değerlerinden biri olduğunu dile getiren Sorakın, eğitimle ilgili imzalanan mutabakat zaptının ise dar bir bakış açısıyla ele alındığını, mutabakat zaptı içerisinde karmaşa ve hukuki ve yönetsel sorunlar yaratacak düzenlemeler bulunduğunu belirtti. 

ctp-sendika-ziyaretleri-(2).jpgELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, dörtlü koalisyon sürecinde kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomik sistemin hayata geçirilebileceğinin ispatlandığını, dörtlü hükümetin icraatlarına bakıldığı zaman Türkiye’den para alınmaması ve kendi ayaklarının üstünde duran bir siyasi anlayışın benimsenmesinden dolayı bu paketin gönderildiğini savundu.

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