CTP, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısına katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), New York’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısına katılarak, Kıbrıs sorununun geldiği son nokta hakkında bilgilendirme yaptı.

CTP’yi Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısında CTP Dışilişkiler Sekreteri ve Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan temsil etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, açılış konuşması Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapılan konseye hitaben konuşma yapan Candan, geçtiğimiz hafta İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında Guterres’in de katılımıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’nın başarıya ulaşamadan sona erdiğini söyledi.

Önümüzdeki sürece dair değerlendirmelerde bulunan Armağan Candan, müzakerelerde son iki yılda ve ayrıca Crans-Montana’da sağlanan yakınlaşmaların heba edilmemesi ve bundan sonraki sürecin bu yakınlaşmalar üzerine kurgulanması gerektiğini kaydetti.

“KIBRIS’TAKİ STATÜKONUN BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEMESİ GEREKİYOR”

Uluslararası topluma da çağrı yapan Armağan Candan, Kıbrıs’taki statükonun bu şekilde devam etmesine tahammül gösterilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Candan, “Çünkü mevcut statükonun ne Kıbrıslı Türklere ne Kıbrıslı Rumlara ne de Türkiye ile Yunanistan’a herhangi bir faydası vardır” dedi.

Kıbrıs sorununun aynı zamanda bir Avrupa Birliği (AB) sorunu olduğunu da dile getiren Candan, bu sorunun çözülmesinin, enerji başta olmak üzere birçok alanda Doğu Akdeniz’de işbirliği olanaklarını ortaya çıkaracağını ve bölgede istikrarın önünü açacağını ifade etti.

“GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER DESTEKLENMELİ”

Bir yandan karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşma çabası sürerken, bu olana kadar, Kıbrıs’taki halkların yakınlaşması için güven artırıcı önlemlerin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Candan, uzun yıllardır çözümsüzlük koşullarında ve uluslararası sistemin dışında yaşamaya mahkum edilmiş Kıbrıslı Türklerin de bu duruma daha fazla tahammül edecek sabrının kalmadığını dile getirdi. Uluslararası toplumun kapsamlı çözüm olana kadar Kıbrıslı Türklere vermiş olduğu sözleri yerine getirmesi ve izolasyonları kaldırması çağrısı yapan Armağan Candan, “Kıbrıs sorununun çözümsüz kaldığı her gün yeni gerginliklere gebedir. Sürmekte olan doğalgaz araştırmaları da maalesef bu durumda bize işbirliği değil gerginlik getirmektedir” dedi.