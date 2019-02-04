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CTP, TDP, DISY, AKEL parti liderleri arasında iki toplumlu panel gerçekleşiyor

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Federasyon üzerinden yeniden birleşme – Kıbrıs için yeniden huzurlu bir gelecek yaratmak konulu panelin 12 Şubat’ta, Chateau Status, Lefkoşa/ Buffer Zone’da gerçekleşeceği belirtildi.
CTP, TDP, DISY, AKEL parti liderleri arasında iki toplumlu panel gerçekleşiyor

AB Komisyonu’nun ve Kıbrıs’taki Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenen etkinlikte, Yunanca, Türkçe ve İngilizce dillerinde aynı anda çeviri olacağı belirtildi.

Etkinlik programı şu şekilde:

17.30-17.45 Kahve
17.45 Kısa Tanıtım

İki toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs adına açılış konuşmaları:
1. Selma Eylem
2. Michalis Papapetrou

AB’nin ve Kıbrıs’taki BM temsilcilerinin konuşmaları:
3. Ierotheos Papadopoulos, AB Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı
4. BM SG Özel Temsilcisi: Ms.Elisabeth Spehar

CTP, TDP, DISY, AKEL liderleri tarafından yapılan tanıtım konuşmaları:
5. CTP: Tufan Erhürman
6. DISY: Averof Neophytou
7. TDP: Cemal Özyiğit
8. AKEL: Andros Kyprianou

Sonuç Açıklamaları – Etkinlik 20.00

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