CTP, TDP, DISY, AKEL parti liderleri arasında iki toplumlu panel gerçekleşiyor

AB Komisyonu’nun ve Kıbrıs’taki Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenen etkinlikte, Yunanca, Türkçe ve İngilizce dillerinde aynı anda çeviri olacağı belirtildi.
Etkinlik programı şu şekilde:
17.30-17.45 Kahve
17.45 Kısa Tanıtım
İki toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs adına açılış konuşmaları:
1. Selma Eylem
2. Michalis Papapetrou
AB’nin ve Kıbrıs’taki BM temsilcilerinin konuşmaları:
3. Ierotheos Papadopoulos, AB Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı
4. BM SG Özel Temsilcisi: Ms.Elisabeth Spehar
CTP, TDP, DISY, AKEL liderleri tarafından yapılan tanıtım konuşmaları:
5. CTP: Tufan Erhürman
6. DISY: Averof Neophytou
7. TDP: Cemal Özyiğit
8. AKEL: Andros Kyprianou
Sonuç Açıklamaları – Etkinlik 20.00
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