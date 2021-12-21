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CTP, TDP, HP ve Bağımsızlık Yolu’nun “Yükümlülüklere Bağlılık Bildirgesini” imzaladığı bildirildi

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CTP, TDP, HP ve Bağımsızlık Yolu’nun “Yükümlülüklere Bağlılık Bildirgesini” imzaladığı bildirildi
CTP, TDP, HP ve Bağımsızlık Yolu’nun “Yükümlülüklere Bağlılık Bildirgesini” imzaladığı bildirildi

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği tarafından hazırlanan “Yükümlülüklere Bağlılık Bildirgesinin” Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Bağımsızlık Yolu tarafından imzalandığı bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, imzacı partilerin sivil toplum örgütlerinin hazırladığı öncelikli taleplerin hem seçim programlarına hem de olası hükümet programlarına dahil edileceği taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

Siyasi partilere yapılan ziyaretler sırasında sivil toplum örgütleri tarafından imza konulan “Sivil Toplum Stratejisi’nin” geliştirilmesine ilişkin öncelik talebinin partilere sunulduğu ve özellikle sivil toplumun karar alma mekanizmalarının her seviyesinde yer alabilmesinin diyalog, iş birliği, demokrasi ve etkin temsiliyet için elzem olduğunun vurgulandığı kaydedildi.

Başlatılan kampanyaya şu ana kadar, Akova Kadınlar Derneği, Alzheimer Derneği, Avrupa Akdeniz Sanat Derneği (EMAA), Engelli Aileleri Dayanışma Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Fransız Kültür Derneği, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, Folk-Der, Global Politikalar Merkezi, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), Kıbrıs İki Dillilik İnisiyatifi, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği, KUIR Kıbrıs Derneği, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (Kuşkor), Mağusa Kültür Derneği (MKD), Lefke Turizm Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (Makamer), Mülteci Hakları Derneği, Pozitif Düşün İnisiyatifi, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, SOS Çocuk Köyü Derneği, Üçüncü Toplum Forumu ve Yeşil Barış Hareketi olmak üzere 26 örgüt imza verdi.

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