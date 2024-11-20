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CTP, TDP'yi İFTİRA atmakla suçladı!

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" TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’in partimiz hakkında ortaya attığı iftira son derece çirkindir."
CTP, TDP'yi İFTİRA atmakla suçladı!

İşte CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy'un yaptığı açıklama;

CTP sorumlulukla davranmaya devam edecek

Meclis Başkanlığı krizi sürecinde, hukuk ve demokrasiye sahip çıkmak için kararlı ve yapıcı bir duruş ortaya koyduk.

Bu süreçte pek çok örgütle, partiyle, kişi ve kurumla görüşerek, işbirliği yaptık.

Toplumcu Demokrasi Partisi de bu süreçte samimiyetle işbirliği yaptığımız ve görüştüğümüz partilerden biri oldu.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’in partimiz hakkında ortaya attığı iftira son derece çirkindir.

CTP’nin ve Meclis’te oy kullanan CTP’li milletvekillerinin kararlı tavrı ve duruşu ortadadır. Bu kararlı duruş sayesinde haftalarca ısrar edilen bir hukuka aykırılık giderilmiş ve demokratik teamüllere uygun bir yola dönülmüştür.

Ülkenin gerçek ve yakıcı sorunlarına, işbirliği ve dayanışma ile çözüm üretmek yerine, iftira ve spekülasyon ile siyasi kazanım peşine düşmek hem üzücü hem de sorumsuzcadır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi halkımızın sorunlarının çözülebilmesi noktasında sorumlulukla davranmaya devam edecektir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

Genel Sekreter Asım Akansoy

20.11.2024

 

İşte o haber;

Zeki Çeler’den Meclis Başkanlığı Seçimine İlişkin Çarpıcı İddia

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