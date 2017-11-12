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CTP Ticaret Odası Başkanı Toros'a kontenjan adaylığı teklif etti

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CTP Ticaret Odası Başkanı Toros'a kontenjan adaylığı teklif etti
Toros, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından kendisine adaylık teklifi geldiğini doğruladı.

Kıbrıs Gazetesi'nden Mehmet Kara'nın haberine göre; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), sürpriz bir kararla Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Fikri Toros’a Girne kontenjan adaylığı için teklif götürdü.

KIBRIS’ın bu konudaki sorusunu yanıtlayan Toros, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından kendisine adaylık teklifi geldiğini doğruladı.

Toros, konuyu değerlendirip, kararını önümüzdeki hafta içinde açıklayacağını söyledi.

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