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CTP toplandı, karar verilecek...

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CTP, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı Meclis Genel Kurulu toplantısına katılıp katılmama yönünde karar üretmek" adına toplandı.
CTP toplandı, karar verilecek...

CTP, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı Meclis Genel Kurulu toplantısına katılıp katılmama yönünde karar üretmek" adına toplandı.

CTP Parti Meclisi toplantısı, saat 20.00 sıralarında başladı.

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