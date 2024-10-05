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CTP “Tüm renklerden özgürlüğe” etkinliği düzenledi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) “Tüm renklerden özgürlüğe” etkinliği düzenledi.
CTP “Tüm renklerden özgürlüğe” etkinliği düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) “Tüm renklerden özgürlüğe” etkinliği düzenledi.

CTP’den verilen bilgiye göre “Barış Ayı” etkinlikleri kapsamında “Dünyadaki canlıların en büyük özlemlerinden biridir özgür olmak” sloganıyla düzenlenen etkinliğe birçok milletvekili ve partili katıldı.

Bu sabah Lefkoşa Arasta bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte CTP’liler etrafa renkli güvercin sembolleri asarak barış mesajı verdi.

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