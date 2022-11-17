CTP Türkiye'ye girişi yasaklanan Başaran Düzgün'e destek açıkladı

İşte açıklama;

Havadis Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Sayın Başaran Düzgün’ün, dün Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yapmak isterken N-82 kodlu gerekçeyle girişi engellenmiştir. Son yıllarda Kıbrıslı Türk aydınların, anti demokratik uygulamalarla Türkiye Cumhuriyeti’ne girişlerinin engellenmesi halkasına Başaran Düzgün’ün de eklenmesi kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Tıpkı diğer aydınlara konulan giriş yasaklarında olduğu gibi, Başaran Düzgün’ün de Türkiye Cumhuriyeti’ne girişinin engellenmesinin ardından, yine Kıbrıs Türk makamlarında oturan kişiler sessizliklerini korumakta, kendi halkının çıkarlarını savunmayarak bizleri şaşırtmamaktadırlar. Kıbrıslı Türklerin, artık kendi halkının bile çıkarlarını savunmaktan aciz kalan bu gayri meşru hükümet ve müdahalelerle Cumhurbaşkanlığı makamına oturtulan Ersin Tatar’dan hiçbir beklentisi kalmamıştır.

İnsanlarımızın seyahat özgürlüklerinin ellerinden alınması, asla kabul edilebilir bir durum değildir. CTP olarak, nasıl ki geçmişte çeşitli gerekçeler gösterilerek Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yapamayan aydınlarımızın yanında durduysak, bugün de aynı şekilde Gazeteci Başaran Düzgün’ün yanında olduğumuzu belirtir ve Sn. Düzgün’e dayanışmamızı bildiririz. Unutulmamalıdır ki, kendi halkının yanında durmayan, kendi insanının özgürlüğünün elinden alınmasına sessiz kalanlar, tarihin tozlu sayfalarında kara bir leke olarak yerlerini alacaktır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

17.11.2022