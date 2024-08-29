  • BIST 9871.61
  • Altın 2753.638
  • Dolar 34.09
  • Euro 37.8473
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

CTP üyeleri: Yeniboğaziçi halkı kendi geleceği konusunda karar verecek kapasitededir

» »
Yeniboğaziçi Belediyesi Meclisi’nin CTP üyeleri, bölge halkının çıkarlarını gözetmeyen girişimlere karşı durulmaya devam edileceğini belirterek, Yeniboğaziçi halkının kendi geleceği konusunda karar verecek kapasitede olduğunu açıkladı.
CTP üyeleri: Yeniboğaziçi halkı kendi geleceği konusunda karar verecek kapasitededir

Yeniboğaziçi Belediyesi Meclisi’nin Cumhuriyetçi Türk Parti'li (CTP) Belediye Meclis üyeleri tarafından yapılan açıklamada, Belediye Meclisi toplantısında “Başbakan Ünal Üstel'in bir şahsa ait araziden geçen yüksek gerilim hatlarının halkın ortak malı olan yeşil alan içerisine taşınması yönündeki talebi doğrultusunda baskı yaptığı, ancak meclis üyelerinin oylarıyla talebin reddedildiği” savunuldu. 

Açıklamada, “böyle bir talebin bölge halkının çıkarlarını gözetmediği” düşüncesi paylaşılarak, benzer durumda olan birçok yurttaş olmasına rağmen, bu şekilde tek bir kişiye ayrıcalık yapılarak, kamu malının kişisel çıkara feda edileceği ileri sürüldü. 

Toplantıya, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Örgüt Başkanı’nın katıldığı ve baskı yaptığı iddia edilen açıklamada, “Bu tavrın bölge halkının iradesini hiçe sayan bir anlayış olduğu” ifade edildi.

Talebin 3 evet oyuna karşı 7 hayır oyuyla kabul edilmediği belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Bizler, sorumluluk sahibi belediye meclis üyeleri olarak, bölge halkımızın zararına hareket etmeyeceğimizi bu vesile ile bir kez daha vurgulamak isteriz. 

Bugüne kadar hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işin altına imza atmadık, atmayacağız. Her zaman önceliğimiz kişisel çıkarların değil, toplumsal çıkarların korunması oldu; bundan sonra da bunun bu şekilde devam edeceğini bu vesileyle bir kez daha duyururuz.

Bizler, Yeniboğaziçi halkının kendi bölgesinde doğru kararı verebilecek kapasiteye sahip olduğuna inanıyoruz. Dışarıdan yapılan baskılar, halkımızın iradesine boyun eğdiremeyecektir.”

Açıklamada, Başbakan Ünal Üstel refah seviyesini yükseltme, Elektrik Kurumu’na yatırım yapma,  eğitim ve sağlıktaki eksikleri giderme gibi konularla ilgilenmeye davet edilerek, “Görevimizi yerine getirirken bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnızca kamu yararını gözetmeden bizleri ne siyasi baskı ne de tehdit alıkoyabilecektir” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Başbakan Üstel: Birliğinin, cesaretinin ve kararlılığının en somut örneği29 Ağustos 2024 Perşembe 15:48
  • Tabipler Birliği: Ülke adına utanç duyduk, sorumlular yargı önüne çıkartılmalı29 Ağustos 2024 Perşembe 14:36
  • 1 haftada 70 kaza!29 Ağustos 2024 Perşembe 12:08
  • Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda Trafik Kazası: Sürücü Tutuklandı29 Ağustos 2024 Perşembe 12:04
  • Kamyon araçların trafiğe çıkış saatleri denetlendi29 Ağustos 2024 Perşembe 11:52
  • Ataoğlu’ndan Türkiye’ye çağrı: Tatile Yunan’a değil, Kıbrıs adasına gelin29 Ağustos 2024 Perşembe 11:45
  • Taçoy, Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaret etti29 Ağustos 2024 Perşembe 09:43
  • Salamis kazılarının başkanlığını yürütmüştü: Prof. Dr. Ahmet Özgünel, hayatını kaybetti28 Ağustos 2024 Çarşamba 11:58
  • Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu bugün KKTC’ye geliyor28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:35
  • Taçoy: Mutlaka fiber ağı kurmak zorundayız28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti