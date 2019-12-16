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KIBRIS
16.12.2019 12:14
CTP üyelerine mesaj attı! Cumhurbaşkanı adayı Erhürman haydi şölene!
CTP üyelerine mesaj attı!
Cumhurbaşkanı adayı Erhürman haydi şölene!
İşte o mesaj;
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