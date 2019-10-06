CTP üyesi Öztörel: 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayıp Akıncı'yı desteklemeliyiz'

CTP Kurulta'yında söz alarak konuşan parti üyesi Mustafa Öztörel şunları söyledi:

“Birkaç önerim olacak. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Biz Meclis’teki bulaşıcı hastalığa yakalandık. Ne yazık ki kurultayımızda da boş sandalyelere konuşacağız. Faalitey raporunda eksiklik var.

Emek örgütleri ve diğer demokratik kitle örgütlerle ilişkilerimiz belli ki iyi olmadığından dolayı kısa yazılmış Sol partilerin beslendiği alanlar bu örgütlerdir. Bu konuda öneri getireyim. Eski günlerde olmadığım için bir şey söyleyemem, ama 95’ten beri genişletilmiş parti meclisi toplandığını görmedim. Biz bunu 2012’den beri yaşayamıyorduk, gelecek dönemdeki yetkililerin bu konuda hassasiyet göstermesini bekliyorum.

Önümüzdeki dönem dikkat ve özveri ile çalışmamız gerek. Taban örgütlerimiz çöktü. İskele Ocak Örgütümüz yok. Bal arıları çalışamıyor. Onların çalışması için beslenmeleri lazım. Meclisler toplanmalıdır. Sadece Genel Başkan ve Genel Sekreterin toplantılardaki konuşmaları yeterli değil. İskele’ye dikkat ediniz.

CTP’nin daha proaktif olması lazım. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde eksikliklerimiz var. Partimiz Cuhurbaşkanlığı seçimlerine giderken, kritik bir aşamadayız, bu dönemi iyi tartışmamız gerekirdi. Bu dönem aday çıkarmayarak Sayın Akıncı’yı desteklemeliyiz.'