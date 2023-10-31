CTP ve AKEL görüştü..."Federal çözüm konusunda daha cesur adımlar atılacak"

CTP Lefkoşa İlçesi binasında gerçekleştirilen toplantıya POGO Lefkoşa yönetiminden Chrystalle Karolu, Artemoula Pieri, Afrodite Lougkrou katılırken, CTP Lefkoşa İlçesi Kadın Örgütü’nden Alev Şensoy, Gamze Kiracıoğlu, Ayşen Çetinsoy, Hülya Akbil, Naciye Polili Özdoğa katıldı. Toplantıda Kıbrıs Sorunu konusunda kadınların inisiyatif alarak daha cesur adımlar atması gerektiği konusunda hemfikir olundu. POGO Lefkoşa Örgüt Sekreteri Chrystalle Karolu, “Bugün burada sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kıbrıs’ta Barış için sizlerle her türlü işbirliğine hazırız” ifadelerini kullandı.

CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Alev Şensoy ise bugüne kadar kaybedilen zamanı telafi etmek için daha cesur ve hızlı adımların atılması gerektiğini ifade ederek, Kıbrıslı Türklerin yarım asırdır adaya barışın gelmesi için tüm zorluklara göğüs gererek mücadele ettiklerini söyledi. Çoğu zaman bu mücadelede yalnız bırakıldıklarını da belirten Şensoy, bu mücadelenin sorumluluğunun her iki toplum tarafından paylaşılmasının önemine vurgu yaptı. İki toplumun gerçek anlamda barışabilmesi için geçmişte yaptıkları hatalarla yüzleşmeleri, birbirlerinden özür dilemeleri ve birbirlerini affetmeleri gerektiğini belirten Şensoy, bundan sonra yapılacak ortak projelerin hedefinin bu olmasına vurgu yaptı. Çeşitli proje önerilerinin de değerlendirildiği toplantı, kabul gören önerilerin detaylandırılması konusunda görüş birliğine varılarak sona erdi.