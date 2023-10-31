  • BIST 7647.07
  • Altın 1816.818
  • Dolar 28.2827
  • Euro 30.0669
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAGazze insani felaket eşiğinde: Elektrik, su, ilaç, yemek yok

CTP ve AKEL görüştü..."Federal çözüm konusunda daha cesur adımlar atılacak"

» »
​​​​​​​Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu, geçtiğimiz gün AKEL Kadın Örgütü POGO Lefkoşa yönetimi ile görüştü.
CTP ve AKEL görüştü..."Federal çözüm konusunda daha cesur adımlar atılacak"

CTP Lefkoşa İlçesi binasında gerçekleştirilen toplantıya POGO Lefkoşa yönetiminden Chrystalle Karolu, Artemoula Pieri, Afrodite Lougkrou katılırken, CTP Lefkoşa İlçesi Kadın Örgütü’nden Alev Şensoy, Gamze Kiracıoğlu, Ayşen Çetinsoy, Hülya Akbil, Naciye Polili Özdoğa katıldı. Toplantıda Kıbrıs Sorunu konusunda kadınların inisiyatif alarak daha cesur adımlar atması gerektiği konusunda hemfikir olundu. POGO Lefkoşa Örgüt Sekreteri Chrystalle Karolu, “Bugün burada sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kıbrıs’ta Barış için sizlerle her türlü işbirliğine hazırız” ifadelerini kullandı.

CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Alev Şensoy ise bugüne kadar kaybedilen zamanı telafi etmek için daha cesur ve hızlı adımların atılması gerektiğini ifade ederek, Kıbrıslı Türklerin yarım asırdır adaya barışın gelmesi için tüm zorluklara göğüs gererek mücadele ettiklerini söyledi. Çoğu zaman bu mücadelede yalnız bırakıldıklarını da belirten Şensoy, bu mücadelenin sorumluluğunun her iki toplum tarafından paylaşılmasının önemine vurgu yaptı. İki toplumun gerçek anlamda barışabilmesi için geçmişte yaptıkları hatalarla yüzleşmeleri, birbirlerinden özür dilemeleri ve birbirlerini affetmeleri gerektiğini belirten Şensoy, bundan sonra yapılacak ortak projelerin hedefinin bu olmasına vurgu yaptı. Çeşitli proje önerilerinin de değerlendirildiği toplantı, kabul gören önerilerin detaylandırılması konusunda görüş birliğine varılarak sona erdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafik Raporu: 1 Ölü, 15 Yaralı, 51 Hasarlı Kaza 23-29 Ekim'de Kaydedildi31 Ekim 2023 Salı 13:11
  • Girne Polis Operasyonunda Kaçarken Yaralandılar.31 Ekim 2023 Salı 13:04
  • Alkollü Sürücü Yaya Çarptı: Yaralı Yaya ve Tutuklanan Sürücü!31 Ekim 2023 Salı 13:02
  • Cezaevinde Mahkum Yüz Kemiğini Kırdı: Soruşturma Devam Ediyor!31 Ekim 2023 Salı 13:00
  • 43 yaşında hayatını kaybetmişti... Polisten açıklama31 Ekim 2023 Salı 12:43
  • Avladığı hayvanları sosyal medyada yayınladı31 Ekim 2023 Salı 12:40
  • Turgut Alas: Belli ki Eğitim Bakanı Koskoca Bir Yaz Ağustos Böceği Gibi Yatmış31 Ekim 2023 Salı 11:46
  • Dikkat! Dönüşümlü elektrik kesintisi31 Ekim 2023 Salı 11:45
  • Yeni Başkan Burçin Aliusta Oldu31 Ekim 2023 Salı 10:51
  • Elektriğe %31 Zam31 Ekim 2023 Salı 10:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti