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CTP ve AKEL Lefkoşa İlçeleri ortak etkinlik düzenledi

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CTP Lefkoşa ve AKEL Lefkoşa-Girne Örgütleri, “faşizme karşı ortak mücadele” teması altında ortak etkinlik düzenledi.
CTP ve AKEL Lefkoşa İlçeleri ortak etkinlik düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa ve AKEL Lefkoşa-Girne Örgütlerinin “Ortak mücadelemizin bir parçası olarak faşizme karşı mücadele” etkinliği düzenlendi, “Faşizme karşı ortak mücadele” vurgusu yapıldı.

CTP ve AKEL örgütlerinin etkinliği dün Dayanışma Evi'nde gerçekleştirildi. CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ile AKEL Lefkoşa-Girne İlçe Sekreteri Hristos Hristofyas etkinlikte konuşma gerçekleştirdiler ve faşizme karşı ortak mücadele vurgusu yaptılar. 50 yıldır Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne ve güvensizliğine işaret eden konuşmacılar, Kıbrıs’ta ve Avrupa'da nifak ve nefret tohumları ekmeye devam eden faşizme karşı ortak mücadelenin öneminin altını çizdiler.

Geçtiğimiz Pazar günü Trodos’a giden bir grup Kıbrıslı Türk gence yapılan saldırıyı da kınayan Devrim Barçın ve Hristos Hristofyas, mücadeleye devam edeceklerini belirttiler.

Konuşmaların ardından Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sanatçıların sunduğu antifaşist içerikli şiirler ve şarkılardan oluşan bir kültür-sanat programı da gerçekleştirildi.

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