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CTP ve AKEL, liderlere “masaya dönün” çağrısı yaptı

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CTP ve AKEL, liderlere “masaya dönün” çağrısı yaptı
Larnaka’da etkinlik düzenleyen CTP ve AKEL, liderlere masaya dönmesi konusunda da çağrı yaptı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP ve AKEL ilçe örgütleri Kıbrıs’ın kuzeyinde de düzenlediği iki toplumlu etkinliği dün akşam Larnaka’da gerçekleştirildi ve liderlere Kıbrıs’ı birleştirmek üzere masaya dönmeleri çağrısı yapıldı.

Etkinlikte CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim ve AKEL Larnaka İlçe Sekreteri Hristalla Andoniyu konuşma yaptı.

Etkinliğe iki toplumun siyasilerinin katıldığı, CTP’den milletvekilleri Ferdi Sabit Soyer, Asım Akansoy ve Biray Hamzaoğulları’nın etkinlikte yer aldığı kaydedildi.

MÜLAZİM: “BİZ İLERİCİ GÜÇLERE DÜŞEN KIBRISLILARIN ÇIKARINA OLAN FEDERAL KIBRIS’I YARATMAKTIR”

Mülazim, tek vatandaşlık, tek egemenlik, iki bölgelilik çerçevesinde federasyona kararlılıkla yürüyeceklerini belirtti.

Liderlerin daha fazla vakit kaybetmeden masaya dönmesi çağrısı yapan Mülazim, CTP ve AKEL’in bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceğini, toplumun buna ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Mülazim, “Emperyalistlerin Kıbrıslılara dayattığı böl-yönet politikaları Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlara büyük acılar yaşatmış, yaşatmaya da devam etmektedir. Biz ilerici güçlere düşen Kıbrıslıların çıkarına olan Federal Kıbrıs’ı yaratmaktır” dedi.

“Müzakereler kesintiye uğramış durumda. İki toplum lideri basın üzerinden birbirlerini suçlama oyunlarından vazgeçip müzakere masasına dönmelidir” ifadesine yer veren Hüseyin Mülazim, “Hiçbir mazeret veya gerekçe ortak vatanımızın birleştirilmesinden daha değerli olamaz. İki toplum lideri öncelikli Kıbrıslıların çıkarlarını savunmalı ve bölünmüş adamızı birleştirmek üzere masaya dönmelidir” şeklinde konuştu.

ANDONİYU: “KIBRIS’IMIZIN BAŞINDAKİ BELA OLAN MİLLİYETÇİLİĞE VE ŞOVENİZME BÜTÜN GÜCÜMÜZLE DİRENİYORUZ, DİRENECEĞİZ”

AKEL Larnaka İlçe Sekreteri Hristalla Andoniyu, Kıbrıslıların böyle etkinliklerde bir araya gelmesinin mücadeleyi güçlendireceğini kaydetti.

Federal Kıbrıs’ı birlikte kuracaklarını belirten Andoniyu şunları söyledi:

“Bu etkinlikler aracılığıyla daha da güçleniyoruz. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olarak önümüzdeki zorlu yolu birlikte yürümek için birlikte ilerlemek için daha hazır, daha kararlıyız. Yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi arzumuz dinmeksizin sürüyor. Bunun için de BM tezlerine dayalı mücadelemiz sürüyor. Yurdumuz aleyhine yabancı dayatmaların uygulanmasının aracı ve her zaman Kıbrıs’ımızın başındaki bela olan milliyetçiliğe ve şovenizme bütün gücümüzle direniyoruz, direneceğiz. Ülkemizi birleştireceğiz”

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