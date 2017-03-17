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CTP ve AKEL, Pazar günü “Çocuklar Futbol Şöleni” adlı etkinlik düzenliyor

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CTP ve AKEL, Pazar günü “Çocuklar Futbol Şöleni” adlı etkinlik düzenliyor
CTP ve AKEL, dostluk ve kardeşliği geliştirmek adına Pazar günü etkinlik düzenliyor.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, partilerin Lefkoşa ilçelerinin organizasyonuyla, “Çocuklar Futbol Şöleni” adlı etkinlik, Pazar günü 11.00-17.00 saatleri arasında Gönyeli Kaptan Erbay Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

8-12 yaş turnuvalarının yanı sıra iki partinin başkanları ve milletvekilleri de etkinlikte gösteri maçı yapacak. Etkinliğin sonunda katılan tüm ekiplere kupa ve şilt verilecek.

“BU MAÇTA DOSTLUK KAZANACAK”

“Bu maçta dostluk kazanacak” diyerek, etkinlik hakkında bilgi veren yetkililer, amaçlarının; birbiriyle barışık kuşaklar yetiştirmek ve barış kültürünü hayatın her alanına yaymak olduğunu belirtti. İki toplumun birbirine duyduğu güveni ve sevgiyi artırmanın yolunun bu olduğunu kaydeden yetkililer, barış süreçlerinde spor müsabakalarının önemine değindi. Etkinliğe Kıbrıs’ta yaşayan herkesin davetli olduğu ifade edildi.

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