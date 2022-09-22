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CTP ve AKEL'den ortak Federasyon çağrısı

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CTP, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren AKEL’i ziyaret ederek Genel Sekreter Stefanos Stefanou ve heyetiyle bir araya geldi.
CTP ve AKEL'den ortak Federasyon çağrısı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren AKEL ile üç ayaklı bir ortak çalışma grubu oluşturulmasını kararlaştırdı. CTP, bu sabah AKEL’i ziyaret ederek Genel Sekreter Stefanos Stefanou ve heyetiyle bir araya geldi. Kıbrıs Sorununda yaşanan son gelişmeleri değerlendiren heyetler, toplantıda ortak deklarasyon ve ortak çalışma grubu oluşturulması kararını aldı. CTP adına heyette Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros yer aldı. İki partinin heyetleri bir buçuk saate yakın görüşme gerçekleştirirken, toplantı sonunda Erhürman ve Stefanou basın toplantısı düzenledi.

ERHÜRMAN: TEK GERÇEKÇİ ÇÖZÜM MODELİ FEDERASYONDUR

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Başkan Tufan Erhürman, adada varılabilecek tek gerçekçi çözümün iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunu vurguladı. Federasyon temelinde bir müzakere sürecinin başlamasının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de söylediği şekilde sonuç odaklı, takvimi belli olan ve bugüne kadar uzlaşılmış noktaları tekrar etmeyen bir süreç olması gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Böyle bir müzakere süreci başlayana kadar, bizi kapsamlı çözüm hedefine kaldıraç rolüyle daha da yaklaştırması söz konusu olan Güven Yaratıcı Önlemlerin de ciddi şekilde gündemde olması gerekiyor” dedi.

“ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURULMASI KARARLAŞTIRILDI”

AKEL Genel Sekreteri Stefanou ve heyetiyle bugün yapılan görüşmede ortak çalışma grubu kurulmasını kararlaştırdıklarını açıklayan Erhürman, daha fazla kapı açılması, Kuzeyde karma evliliklerden doğan çocukların yurttaşlık hakları, Kıbrıslı Türklerin Doğrudan Ticaret Tüzüğü’yle meseleleri gibi birçok konuyu değerlendirmek için bu grubun oluşturulduğunu söyledi. Grubun üç ayaklı bir görev alanı olacağını kaydeden Erhürman, “Birinci ayak, mümkün olan en kısa sürede iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon hedefine ulaşılması için yapılacak çalışmalardır. İkinci ayak, Güven Yaratıcı Önlemler konusunda yapılacak çalışmalardan oluşacak. Üçüncü ayak ise daha güncel ve günlük olarak iki topluma mensup adada yaşayan bireylerin sorunlarının giderilmesine yönelik ortak çalışmalardır” dedi. İki parti heyetinin son derece verimli bir görüşme yaptığını belirten Erhürman, Stefanou ve heyetine teşekkür etti.

STEFANOU: CTP VE AKEL FEDERASYON MÜCADELESİNİN ÖNCÜ PARTİLERİDİR

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou da, CTP ve AKEL’in Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon mücadelesinin öncü partileri olduğunu dile getirdi. İki toplum arasında yakınlaşma gereksinimi dikkate alınarak CTP ve AKEL’in ortak çalışma grubu oluşturduğunu ifade eden Stefanou, Kıbrıs Sorununda durgunluğun aşılmasına yönelik iki partinin ortak açıklama hazırladığına değindi. Stefanou, açıklamalarının sonunda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve heyetine teşekkür etti.

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