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CTP ve AKEL’in oluşturduğu komite ilk toplantısını yaptı

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CTP ve AKEL’in oluşturduğu komite ilk toplantısını yaptı
CTP ve AKEL’in oluşturduğu komite ilk toplantısını yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve AKEL’in bir araya gelerek oluşturduğu iki toplumlu komite, ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. AKEL Genel Merkezi’ndeki toplantı CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ve AKEL’den Tomazos Çelebis başkanlığında düzenlendi. Toplantıya CTP milletvekilleri, MYK üyeleri ile AKEL yöneticileri de katıldı.

CTP ile AKEL’in 22 Eylül 2022 tarihinde CTP Genel Başkanı ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu görüşmesinde ortak çalışma grupları oluşturulması kararına dayalı olarak Elias Demetriou ve Fikri Toros’un koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda dün ilk toplantısını gerçekleştiren komite, ürettiği kararları bu toplantıyla kamuoyuna duyurdu.

 

ORTAK ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULUYOR

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ve AKEL Kıbrıs Masası Sorumlusu Tomazos Çelebis’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda enerji, ekonomi, sağlık, eğitim, çevre ve ekoloji alanlarında ortak çalışma grupları oluşturulmasına karar verildi. Komite aynı zamanda, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyon zeminini destekleyecek güven artırıcı önlemler, güncel konular ve federasyon müzakere süreci bağlamında çalışma grupları oluşturulmasını da kararlaştırdı. Bu çalışma gruplarının, periyodik olarak yapacakları toplantılarla ürettikleri çalışmaları parti merkezleri ile paylaşarak işbirliği ve ortak görüş üretme yönünde yoğunlaşacakları bildirildi.

 

AKANSOY: 2017’DE KALINAN YERDEN DEVAM EDİLMELİ

BMGK kararları zemininde müzakere sürecinin yeniden Guterres çerçevesinde başlaması her iki partinin ortak hedefi olduğu dile getirildi. Toplantıda konuşma yapan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, yeni bir müzakere sürecinin BMGK kararları çerçevesinde başlamasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, 2017’de kalınan yerden ve varılan mutabakatların gözetilerek çözüm odaklı ve belli bir zamana dayalı bir sürecin başlaması gerektiğini vurguladı. Akansoy, Türkiye ve Yunanistan’da yapılacak olan seçimlerden sonra elbette bu yönde yeni bir dinamizmin doğacağı konusunda beklentisi olduğunu belirterek CTP’nin bu yönde çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

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