  • BIST 9266.34
  • Altın 1984
  • Dolar 30.7402
  • Euro 33.2275
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

CTP ve El-Sen, Kamu Yararı İçin Birlikte Hareket Edecek

» »
CTP ve El-Sen, Kıb-Tek Sorunları ve Enerji Meselesi Üzerine Görüş Alışverişinde Bulundu
CTP ve El-Sen, Kamu Yararı İçin Birlikte Hareket Edecek

CTP ve El-Sen’den birlikte hareket etme kararı

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, bu sabah Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (El-Sen) ziyaret ederek karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Ahmet Tuğcu başkanlığındaki El-Sen Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen CTP heyeti, Kıb-Tek çalışanlarının sorunları yanında, ülkedeki enerji sorununu da masaya yatırma fırsatı buldu. İki heyet, esas olanın kamu yararı olduğunu, kamu yararı çerçevesinde birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. CTP heyeti içerisinde Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefkoşa milletvekilleri Ürün Solyalı ve Sami Özuslu, Lefke milletvekili Salahi Şahiner ile Girne milletvekili ve CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyarmudu köyü gençlerine arsa dağıtıldı15 Şubat 2024 Perşembe 14:19
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Bir anlaşma olacaksa KKTC bunun parçası olacak15 Şubat 2024 Perşembe 14:06
  • Süresi dolan Kozmetik Ürünleri Kurulu yeniden oluşturuldu15 Şubat 2024 Perşembe 13:55
  • Maliye Bakanı Berova: Yerli üretime ve üreticiye sahip çıkıyoruz15 Şubat 2024 Perşembe 13:49
  • İkamet izinsiz 9 kişi daha tutuklandı!15 Şubat 2024 Perşembe 13:15
  • Ülke Genelinde Yoğun Trafik Denetimi: 422 Araç Sürücüsü Çeşitli Suçlardan Rapor Edildi15 Şubat 2024 Perşembe 13:06
  • Ortaköy Barında Kargaşa: Alkollü Şahısın Kanunsuz Bıçak Taşıması ve İkamet İzinsiz Kalması15 Şubat 2024 Perşembe 13:00
  • Lavabo Kaynak Çalışmasında Patlama: Haspolat'ta Bir İşçi Yaralandı15 Şubat 2024 Perşembe 12:46
  • Lefkoşa'da Trafik Kazası İncelemesinde: Polise Yalan Bilgi Verme İddiası15 Şubat 2024 Perşembe 12:33
  • CTP heyeti Trafik Kazalarını Önleme Derneği’ni ve Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret etti15 Şubat 2024 Perşembe 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti