  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,44
  • Dolar 8,3630
  • Euro 9,8350
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

CTP ve TDP Gençleri: “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sadece bir slogan değil”

» »
CTP Gençlik ile TDP Gençlik görüştü: “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sadece bir slogan değil” CTP Gençlik Örgütü bugün TDP Gençlik Örgütü'nü kabul etti.
CTP ve TDP Gençleri: “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sadece bir slogan değil”

İki örgüt de seçim sonrası yeni yönetimlerini belirlerken ilk görüşme bugün gerçekleşti.

Güncel gelişmelerin ve gençlik sorunlarının konuşulduğu toplantıda, görüş alış verişinde de bulunuldu.

CTP Gençlik Örgütü yetkilileri, "Birlik, Mücadele, Dayanışma"nın sadece bir slogan olmadığını ve bu bilinçle hareket etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Yetkililer, Kıbrıs sorununun çözümünde tek yolun federasyon olduğuna ve bu hedef için sonuna kadar işbirliğine hazır olacaklarına dikkat çekti.

CTP Gençlik Örgütü'nden Başkan Enver Gürkan Tekiner'in yanı sıra Kaan Samiöz, Tufan Vudalı, Reşit Çakıcısoy, Direnç Berksel, Çağın Nevruz Özsoy görüşmeye katılırken, TDP Gençlik Örgütü'nden ise Başkan Arda Çileker, Tuğdem Berksel, Ezgi Özyiğit ve Ergün Bey toplantıda hazır bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP Parti Meclisi Toplandı30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:27
  • Bebeğinin cenazesi için KKTC’ye geçti, yakalandı30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:24
  • KTÖS, PCR Testlerinin Ücretli Olması Konusunda Uyardı30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:21
  • Saner: "Demokratik bir oylama oldu kararlar oy çokluğu ile geçti"30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:12
  • Polisi Bıçaklayan Gökhan TAKIMCILAR yakalandı.30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:08
  • Son Dakika: Gökhan Takımcılar Gerçekleştirilen Operasyon Sonucu Yakalandı30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:04
  • Zorlu Töre : "Oylama geçersizdir, şike yapıldı"30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:04
  • Direksiyon hakimiyetini kaybetti,toprak sete çarptı, takla attı30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:47
  • MDP’den 30 Ağustos Mesajı30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:37
  • YÖDAK Başkanı Avcı, Zafer Bayramı’nı Kutladı30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti