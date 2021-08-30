CTP ve TDP Gençleri: “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sadece bir slogan değil”

CTP Gençlik ile TDP Gençlik görüştü: “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sadece bir slogan değil” CTP Gençlik Örgütü bugün TDP Gençlik Örgütü'nü kabul etti.

İki örgüt de seçim sonrası yeni yönetimlerini belirlerken ilk görüşme bugün gerçekleşti.

Güncel gelişmelerin ve gençlik sorunlarının konuşulduğu toplantıda, görüş alış verişinde de bulunuldu.

CTP Gençlik Örgütü yetkilileri, "Birlik, Mücadele, Dayanışma"nın sadece bir slogan olmadığını ve bu bilinçle hareket etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Yetkililer, Kıbrıs sorununun çözümünde tek yolun federasyon olduğuna ve bu hedef için sonuna kadar işbirliğine hazır olacaklarına dikkat çekti.

CTP Gençlik Örgütü'nden Başkan Enver Gürkan Tekiner'in yanı sıra Kaan Samiöz, Tufan Vudalı, Reşit Çakıcısoy, Direnç Berksel, Çağın Nevruz Özsoy görüşmeye katılırken, TDP Gençlik Örgütü'nden ise Başkan Arda Çileker, Tuğdem Berksel, Ezgi Özyiğit ve Ergün Bey toplantıda hazır bulundu.